Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli gemideki alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Öte yandan VIRAT adlı geminin çekilme işlemleri devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de yaşanan iki ayrı denizcilik olayıyla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama meydana gelen KAIROS isimli gemide çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, geminin güvenli bir şekilde karaya çekilmesi için gemi şirketiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Diğer yandan çeki operasyonu devam eden VIRAT adlı gemiyle ilgili sürecin planlandığı şekilde ilerlediği, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Demir Sahası'na yanaştırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, her iki gemiyle ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.