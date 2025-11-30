Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdiği operasyonda yabancı bandrollü 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirdi. Piyasa değeri 94 milyon TL olan kaçak ürünler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları, İstanbul'da büyük bir kaçakçılık girişiminin daha ortaya çıkarılmasını sağladı. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, transit rejimi kapsamında Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen bir TIR'ı takibe alarak operasyon düzenledi.

Ekiplerin TIR'da yaptığı ayrıntılı aramada, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde 394 bin 117 paket kaçak sigara bulundu. Yapılan incelemelerde sigaraların yabancı bandrollü olduğu tespit edilirken, piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu belirlendi.

Tespit edilen kaçak sigaraların tamamı mevzuat çerçevesinde imha edildi.

Ticaret Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada, kaçak sigara ticaretinin yalnızca vergi kaybına yol açmadığı; aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, organize suç gruplarına finansman sağladığı ve toplum sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.