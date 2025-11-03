Bursa Süper Amatör Lig'de Hürspor, Orhangazi'deki maç öncesi Doğu Türkistan bayraklarıyla sahaya çıkarak zulme karşı dayanışma mesajı verirken, tribünler 'Doğu Türkistan yalnız değildir' sloganıyla inledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Süper Amatör Küme 3. Grup'ta mücadele eden Hürspor, Orhangazi İlçe Stadı'nda oynadığı maç öncesi anlamlı bir duyarlılığa imza attı.

Kulüp yönetimi ve futbolcular, Doğu Türkistan halkına destek için sahaya mavi gök bayraklarla çıktı, tribünler bayraklarla donatıldı.

Stat hoparlörlerinden Doğu Türkistan marşı yankılanırken, tribünlerden 'Doğu Türkistan yalnız değildir' sloganları yükseldi.

Hürspor oyuncuları, bayrak önünde takım fotoğrafı çektirerek kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

Takımın formda ismi ve galibiyetin mimarlarından Caner Kaya, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Bugün sadece galibiyet için değil, insanlık için oynadık. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zulüm altında. Onların sesi olabildiysek ne mutlu. Attığım gol, sessiz vicdanlara çağrıdır.' dedi.

Basın Sözcüsü Muharrem Değirmen ise Hürspor'un futbolun ötesinde bir vicdan hareketi olduğunu belirterek, 'Bugün Doğu Türkistan'daki mazlumların sesi olmak istedik. Sporu sadece bir oyun olarak değil, topluma mesaj veren güçlü bir araç olarak görüyoruz. Futbolun birleştirici gücüyle, dünyanın neresinde olursa olsun zulme sessiz kalmayacağımızı haykırdık. Tribünlerden yükselen destek bizim için çok anlamlıydı. Bu duyarlılığı gösteren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'Doğu Türkistan bizim öz kardeşimiz; acıları yüreğimizde' diyen Kulüp Başkanı İlhami Akdağ da, vicdan mücadelesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karşılaşma sonrası statta yankılanan tezahüratlar ve dalgalanan Doğu Türkistan bayrakları, Hürspor'un sadece sahada değil, vicdanlarda da galip geldiğini gösterdi.