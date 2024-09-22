Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Kapanca Sokak Festivali’nin 3’üncü günü Belediye Bandosu’nun konseriyle start verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin düzenlediği Kapanca Sokak Festivali, son gününde de İzmitlilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tarihi dokusuyla İzmit’in geçmişine ışık tutan bu özel etkinlik, üçüncü gününde birbirinden renkli atölyeler, gösteriler ve konserlerle dolu bir program sunacak. İzmit Belediyesi, tüm İzmitlileri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyor.

Festivalin üçüncü gününde açılışı kentte bir marka haline gelen İzmit Belediye Bandosu yaptı. Müziğin coşkusuyla İzmitliler Kapanca Sokağa akın etmeye başladı. Gün boyunca atölyeler, gösteriler ve konserlerle kalabalığın ve coşkunun daha da artması bekleniyor.

Festivalin final gününde tüm İzmitlileri coşkuya davet eden İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, “Kapanca Sokak Festivali’nin üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir Pazar günü. Sanatı, lezzeti, müziği sokağa taşıdık. Gün içerisinde çok güzel etkinliklerimiz olacak. Stantlarımız açıldı. Birbirinden güzel etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.