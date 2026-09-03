Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin örnek dönüşüm hamlelerinden olan Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre dostu uygulamalarıyla öne çıkan proje, enerji ve su ihtiyacını kendi bünyesinde karşılayacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinii geleceğe hazırlayan yatırımlara imza atan Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, Ulus Mahallesi'nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi'ne ait kentsel dönüşüm projesi 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 bağımsız bölümden oluşacak. 291 araçlık otoparka sahip Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile örnek bir yaşam alanı oluşturacak.

YÜZDE 78'İ TAMAMLANDI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu. Daireleri gezen Başkan Yılmaz, 'Buradaki projemizin sonuna yaklaştık. 312 bağımsız bölümden oluşan Ulus Kentsel Dönüşüm Projemiz yakın zamanda hak sahipleri ile buluşacak. Projemizde ortak alanların aydınlatılmasını güneş enerjisi ile temin edeceğiz. Bu alanlardaki sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Ayrıca elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları de yer alacak. 'Yeşil Dönüşüm' olarak nitelendirdiğimiz projemiz, bundan sonraki çalışmalarımız için de örnek olacak. Ulus Kentsel Dönüşüm Projemizde inşa çalışmalarımız yüzde 78 oranında tamamlandı. Buradaki çalışmalar bittiğinde Yıldırım çevre dostu yeni bir yaşam alanına daha kavuşmuş olacak' dedi.

YILDIRIM TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda Bursa'nın en tecrübeli kurumu olduğunu vurguladı. Yılmaz, 'Yıldırım'ın dört bir yanında yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarıyla riskli yapılar daha modern ve güvenli yaşam alanlarına dönüşüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, sadece binaları yenilemekten ibaret görmüyoruz. Yeni ulaşım arterleri, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve çevreci uygulamalarla bütüncül yaşam alanları oluşturuyoruz. Ulus Kentsel Dönüşüm Projemiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Yıldırım'daki dönüşüm çalışmalarımız hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye öncü olacak nitelikte' ifadelerini kullandı.