Ankara'da su sayaçlarında dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü, damga ve muayene süresi dolan yaklaşık 1 buçuk milyon sayacı 2028 yılı sonuna kadar yenileyecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da su yönetiminde teknolojik dönüşüm başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), muayene süresi dolan ve yenilenmesi gereken su sayaçları için kapsamlı bir çalışma başlattı.

2028 yılı sonuna kadar yaklaşık 1 buçuk milyon sayacın yenilenmesi planlanırken, ilk etapta 456 bin sayacın değişimine başlandı.

SAYAÇLARDA UZAKTAN OKUMA DÖNEMİ

ASKİ ekipleri sahada sayaç değişimlerini sürdürürken, yeni sayaçlar özellikle uzaktan okumaya uyumlu, yüksek teknoloji özelliklerine sahip modeller arasından tercih ediliyor.

Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri, su tüketiminin daha etkin biçimde takip edilebilmesi olacak. Uzaktan okumaya uyumlu sayaçlar sayesinde tüketim verilerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve olağan dışı tüketimlerin daha erken fark edilmesi hedefleniyor.

Böylece sayaçların yalnızca yenilenmesi değil, Ankara'nın su yönetim altyapısının da dijital teknolojilerle güçlendirilmesi amaçlanıyor.