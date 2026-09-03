Buca Kozağaç Gençlik Derneği'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay gençlerle sohbet eti ve taleplerini dinledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Kozağaç Gençlik Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Tolga Avcı, dernek üyeleri ve aileleri tarafından karşılanan Tugay, burada ikram edilen bardacık inciri ve meşhur Boşnak böreğinin tadına baktı.

Gençlerle sohbet eden ve yurttaşların taleplerini dinleyen Tugay, ortak sorunların çözümü için insanların bir arada olması gerektiğini söyledi.

Gençlerin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Tugay, İzmir'e ve Buca'ya çağın gerektirdiği bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini belirtti. Başkan Cemil Tugay, 'Biraz yenilikçi, biraz da özgürlükçü düşünmek gerekiyor. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Herkesin aradığı; adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi. Ancak bunların her zaman refahla birlikte olması gerekiyor' dedi.

Refahın temelinde insanların iş sahibi olması, elde ettiği gelirle geçinebilmesi ve başını sokabileceği bir yuvaya sahip olmasının bulunduğunu ifade eden Tugay, 'Siyaset de bunun için yapılıyor' diye konuştu.

İzmir halkının kendisine duyduğu güven için her fırsatta teşekkür ettiğini belirten Tugay, belediye başkanlığı görevini kentin yaşam kalitesini yükseltmek için bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Hep söylediğim bir şey var; ben bu şehrin belediye başkanıyım ve bu kente belediye hizmeti getirmekle yükümlüyüm. Bu nedenle bu görevdeyim. Sizlerin hayatının daha iyi olması için çalışıyorum. Bu yolda ne kadar çok iş yapabilir, ne kadar çok hizmet üretebilirsem kendimi o kadar huzurlu ve mutlu hissedeceğim' dedi.

'HEPİMİZİN ÇALIŞMASI LAZIM'

Sorunların çözümü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki yatırımlarının süreceğini söyledi. Başkan Tugay, 'Birlik ve beraberlik içinde, namusumuzdan, şerefimizden ve dürüstlüğümüzden ödün vermeden çalışmamız gerekiyor. Buca Metrosu hızlı bir şekilde yapılıyor. Yeni parklar, oyun ve spor alanları yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimize destek olacak, toplu ulaşımı geliştirmek için yeni yatırımlar yapacağız. Sıkıntıda olan herkesin yanında olmak için gece gündüz çalışacağız' dedi.