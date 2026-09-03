Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) tarafından düzenlenen 'Masterclass Kurs Serileri - I: Havayolu Yönetimi' eğitimi, Merkez Prime Hastanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Simülasyon temelli eğitim programında zor havayolu senaryoları, güncel yaklaşımlar ve uygulama yöntemleri ele alındı.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) tarafından düzenlenen 'Masterclass Kurs Serileri - I: Havayolu Yönetimi' eğitimi, Merkez Prime Hastanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bilimsel organizasyonda, anesteziyoloji ve reanimasyon pratiğinde kritik öneme sahip havayolu yönetimi ele alındı. Eğitimde özellikle zor havayolu senaryoları, güncel yaklaşımlar ve uygulama yöntemleri üzerinde duruldu.

Program kapsamında katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra simülasyon temelli uygulamalarla farklı klinik senaryolar üzerinde pratik yapma imkânı buldu. Eğitimlerde, havayolu yönetiminde karşılaşılabilecek güçlükler ile doğru ve hızlı müdahale yöntemleri aktarıldı.

Kursun, gerçek klinik koşullara yakın senaryolar üzerinden mesleki deneyimi artırmayı hedeflediği belirtildi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KATKI SUNDU

Organizasyonun Merkez Prime Hastanesi'nde gerçekleştirilmesine öncülük eden Doç. Dr. Esra Adıyeke'nin yanı sıra, TARD Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Jülide Ergil ve Doç. Dr. Zafer Çukurova da programa katkı sağladı.

Kurs koordinatörlüğünü ise Prof. Dr. Aykut Sarıtaş ve Prof. Dr. Savaş Altınsoy üstlendi.

BAŞER: 'SÜREKLİ EĞİTİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Merkez Prime Hastanesi adına değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Kerem Başer, sağlık hizmetlerinde kalitenin sürekli eğitim ve bilimsel gelişimle ilerlediğini söyledi. Başer, Merkez Prime Hastanesi olarak böyle nitelikli bir eğitime ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sağlık profesyonellerinin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel organizasyonları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.