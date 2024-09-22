Bursa’da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Heykel Atatürk Caddesi, çocuk sesleriyle şenlendi.BURSA (İGFA) - Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri alma konusunda desteklemek, herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik etmek amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa’da da dolu dolu etkinliklerle kutlandı.

Sabah yürüyüşlerinden güvenli bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerine, spor etkinliklerinden sanatsal programlara kadar birçok aktivitenin yapıldığı hafta, Heykel Atatürk Caddesi’ndeki ‘Arabasız Gün Etkinliği’ ile sona erdi.

Saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılan Atatürk Caddesi, sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açıldı.

Ulucami ile Valilik Binası arasında yapılan programda, bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerinin yanı sıra 4 farklı alanda gazoz kapağı, cilli, yılan, ip atlama, yakar top, don ateş, istop, kuyruk kapmaca, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, körebe, davul zurna gibi sokak oyunları oynandı. Araba sesleri ile değil, çocuk gülüşleri ile dolan Heykel’de Bursalılar eğlence dolu bir gün geçirdi.

“ÖNCE ÇOCUKLARI GÜLÜMSETECEĞİZ”

Bursa’yı yaya öncelikli bir kent haline getirmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, en azından Pazar günleri belirli saatlerde bazı caddelerin yayalara bırakılmasını arzuladıklarını belirtti. Çocuklarıyla birlikte Atatürk Caddesi’ne gelerek etkinliklere katılan ailelere teşekkür eden Başkan Bozbey, “Hem eski oyunları oynama fırsatı buldular hem de çocukların televizyon veya telefon başında geçirdiği zamanı aza indirmiş olduk. Çocuklarımız bugün son derece mutlu oldular. Çocukluğumuzda, gençliğimizde oynadığımız oyunları da hatırladık. Çocuklarımızın gülümsemesi bizim en büyük arzumuz. Önce çocukları gülümseteceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Valimiz ve Emniyet Müdürümüz ile görüşeceğiz. Amacımız, 3 merkez ilçemizde birer caddemizi, Pazar günleri yayaların kullanımına sunmak. Bunu samimiyetle istiyoruz. Halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için havamızın, çevremizin temiz olması lazım. Bir taraftan da yürüyüşü bırakmamalıyız. Bisiklet kullanmalıyız” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Başkan Bozbey, Kahoot yarışmasında dereceye giren çocuklara bisiklet, paten ve kaykay hediye etti.