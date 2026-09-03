Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Fırat ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı ortak bir vizyonda buluşturan Bölgesel Turizm Çalıştayına katıldı.

MALATYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, ulaşım, finans ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı programda, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan moderatörlüğünde 'Yeni Nesil Bölgesel Turizm: Entegre Destinasyon Yönetimi' paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Fırat Havzası'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Genel Sekreter Dr. Beytur, bölgenin tarih boyunca bir uygarlık merkezi olduğuna dikkat çekerek, 'Bu coğrafyada çok ciddi bir medeniyet mirası var. Bugün de bu turizm imkânlarını nasıl daha görünür ve aktif hale getireceğimizi konuşuyoruz' dedi. Arslantepe, Nemrut Dağı, Ulu Cami, Harput ve Göbeklitepe gibi dünya çapında bilinen değerlerin bölgeye yakın olduğuna işaret eden Beytur, yerel ölçekte henüz yeterince tanıtılmamış çok sayıda kültürel varlığın da bulunduğunu belirtti.

'TURİZMDE ÖNCELİKLİ KONULARDAN BİRİ ULAŞIMDIR'

Turizmin sürdürülebilir gelişimi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Beytur, konunun uluslararası, ulusal ve yerel boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Elazığ, Malatya ve Adıyaman'ın uluslararası ulaşım konusunda önemli ihtiyaçları bulunduğunu söyleyen Beytur, yurt dışından bölgeye doğrudan ulaşımın turizm potansiyeline katkı sağlayacağını kaydetti.

Ulusal ölçekte ise İstanbul ve Ankara gibi merkezlerden bölge illerine uçuşların sayısının ve saatlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Beytur, yerel ulaşımda da belediyelere önemli sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

MALATYA'DAN NEMRUT'A YENİ ROTA ÖNERİSİ

Nemrut Dağı'na ulaşımın bölge turizmi açısından kritik başlıklardan biri olduğunu ifade eden Beytur, Malatya'dan Nemrut'a ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmalarının bölgesel turizm rotası açısından önem taşıdığını söyledi. Beytur, 'Eğer bu çalıştay sonucunda bu yönde bir ortak irade oluşursa, Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız' dedi.

Malatya'nın gastronomi açısından da güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Beytur, kentte çok sayıda coğrafi işaretli ürün bulunduğunu hatırlattı. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden inşa sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen Beytur, kentin tarihî, kültürel ve gastronomik değerlerinin turizmle birlikte yeniden ayağa kalkma sürecine katkı sunacağını ifade etti.

Malatya'daki müzelerin de önemli turizm unsurları arasında yer aldığını belirten Beytur, Fotoğraf Makinesi Müzesi ve Radyo ve Gramofon Müzesi'nin dikkat çektiğini kaydetti.

İNANÇ VE SAĞLIK TURİZMİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Bölgenin inanç turizmi açısından da önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirten Beytur, Malatya'nın sağlık turizmi alanında da güçlü avantajlar sunduğunu söyledi. Özellikle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin karaciğer nakli ve plastik cerrahi başta olmak üzere birçok alanda uluslararası hizmet verdiğini ifade eden Beytur, bu alanda ortak projeler geliştirilebileceğini söyledi.

Çalıştay kapsamında kurulan Malatya standı da yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, standı ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Dr. Mehmet Beytur da ziyaretçilerle yakından ilgilendi.