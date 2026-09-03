Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Yalnızdam Mahallesi'nin tarımsal sulama altyapısını genişletiyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Elmalı ilçesi Yalnızdam Mahallesi'nde mevcut sulama havuzuna bağlanan 4 bin metrelik ilave boru hattı ile sulama sahası genişletildi. Yapılan çalışma sayesinde 2 bin dekar arazi sulanabilecek.

4 BİN METRELİK İLAVE HAT İLE 2 BİN DEKAR ARAZİ SULANABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda, kırsal kalkınmayı desteklemek, yaygınlaştırmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla üreticilere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Sulama kooperatiflerine sağlanan enerji ve teknik destekler ile birlikte tarımsal sulama altyapıları da güçlendiriliyor.

SULAMA SAHASI 2 BİN DEKAR ALANA ÇIKACAK

Antalya'da tarımsal sulama suyuna ihtiyacı olan araziler için boru desteği veren Büyükşehir son olarak Elmalı Yalnızdam Mahallesi'ne 4 bin metrelik boru hattının ilave edildiği sulama tesisi yapımını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekip ve imkânlarıyla geçmişte yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan prizmatik havuza bağlanacak ilave hat ile sulama tesisi sahası 2 bin dekar alana çıkacak.

TARIMSAL ALT YAPIMIZI GÜÇLENDİREMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Elmalı Yalnızdam Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Sertaç Gökhan 'Büyükşehir Belediyesi olarak Yalnızdam Mahallesi'nde bulunan kapalı devre sulama tesisini tamamen kendi imkânlarımızı kullanarak genişletiyoruz. Mevcut prizmatik havuzumuza ilave kaynak eklenmesi ve sulama tesisine yapılacak yeni yatırımlarla bin dekar olan sulama tesisinin kapasitesini 2 bin dekar alana çıkarıyoruz. Sulama tesisine ilave 4 bin metre borunun eklenmesiyle birlikte Yalnızdam Mahallemizin daha modern ve verimli tarımsal sulama imkânına kavuşması sağlanacak. Böylelikle bölgede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunulurken, su kaynaklarının daha etkin ve kontrollü kullanılmasını hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'in talimatları doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya tarımsal alt yapımızı güçlendirmeye ve çiftçilerimizin daha verimli üretim yapmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

ÜRETİM ÇEŞİTLENECEK YÜZÜMÜZ GÜLECEK

Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı desteğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yalnızdam Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Katı, 'Büyükşehir Belediyemizin mahallemize getirdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahalle halkı çalışmalardan son derece memnun, yüzleri gülüyor. Çalışmalar başlamadan önce bana sürekli arazilerimize su ne zaman gelecek diye soruyorlardı. Su varsa hayat var. Su olmadığı zaman hiç bir şey üretemiyoruz. Suyumuz geldiği zaman bağımıza bahçemize üzüm, meyve, sebze gibi her türlü ürünü ekmeye başlayabileceğiz. Köyden gidenler geriye dönecek, tarlasına bahçesine bakacak. Emeği geçen herkese Yalnızdam'ı yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim' diye konuştu.