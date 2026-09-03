Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Pamukkale, Yeniköy ve Küçükdere mahallelerinden kadınların katılımıyla düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı, doğayla iç içe bir programla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, kentteki kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, Pamukkale, Yeniköy ve Küçükdere mahallelerinden gelen kadınların katılımıyla özel bir program düzenledi.

Doğanın kalbinde gerçekleştirilen organizasyon, katılımcılara hem eğitim alma hem de keyifli vakit geçirme imkânı sundu. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkan Ayşe Sarıkaya, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır ve çok sayıda kadın katıldı.

EĞİTİCİ VE FARKINDALIĞI ARTIRAN OTURUMLAR

Denizli'den hareketle başlayan programda; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sunulan 'Narkotik Anne' eğitimi ile aile içi bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 'Depreme Hazır Mıyız?' sunumu olası afetlere karşı hazırlık bilincini artırdı.

Öğle yemeğinin ardından devam eden programda, DESKİ yetkilileri tarafından verilen 'Suyun Yönetimi' eğitimi ile su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

SANAT VE SPORLA DOLU SERBEST ZAMAN

Gün boyunca zihinsel farkındalık kazanan katılımcılar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen Zumba atölyesinde enerji topladı.

Programın devamında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının müzik dinletisiyle keyifli vakit geçiren kadınlar, serbest zaman diliminde bolca dinlenme ve sosyalleşme fırsatı buldu.