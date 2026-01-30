Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 'Somuncu Baba'nın İzinde Tasavvuf Sohbetleri' programıyla Bursa evliyalarının hayatını ve bıraktıkları manevi mirası Osmangazili vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Üç ayların başlaması ve Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla tasavvuf sohbetlerine ağırlık veren Osmangazi Belediyesi, bu kapsamda yeni bir program daha düzenledi. Bursa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yavuz Yedek'in konuşmacı olarak katıldığı program, Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Her hafta farklı bir konunun ele alındığı tasavvuf sohbetlerinin bu haftaki başlığı 'Bir Tevazu Üç Kapı' oldu. Yavuz Yedek, sohbetinde Somuncu Baba Hazretleri'nin hayatını, örnek kişiliğini ve tevazu anlayışını katılımcılarla paylaştı. Program, Osmangazili vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

'GÖSTERİŞ ÇAĞINDA TEVAZUYU YAŞATABİLMEK ÇOK ZOR'

Güzel bir mekanda, güzel bir konuyla bir arada olduklarını ifade eden Bursa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yavuz Yedek, 'Bu akşam Bursa'nın evliyalarını selamladık ve onların bize bıraktığı izleri takip ederek kendi içimize doğru bir yolculuğa çıkmaya gayret ettik. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Öyle insanlar vardır ki ömür boyu kendileriyle yaşarlar ama kendileriyle asla karşılaşamazlar' sözü bizim niyetimizi çok güzel anlatıyor. Biz de kendimizle karşılaşabilmek için büyüklerin izinden gitmeye çalışıyoruz. Bu akşamki konumuzu 'Bir Tevazu Üç Kapı' olarak belirledik. Somuncu Baba Hazretleri, Ulu Cami'nin açılışında hutbe verdikten sonra caminin üç ayrı kapısından çıktığı görülür. Tanınıp sırrı ortaya çıkınca Bursa'ya veda eder. Dua Çınarı'nda kendisinden Bursa için dua istenir ve Bursa'nın yeşil kalması için dua ederek şehirden ayrılır. Daha sonra Şam'a, Hicaz'a gider; hac ibadetini yerine getirir ve Aksaray'a yerleşir. Özellikle gösteriş çağında tevazuyu yaşatabilmek çok zor. Biz de bu programda o izi sürmeye çalıştık' diye konuştu.

Düzenlenen tasavvuf sohbetleri programına katılan Osmangazili vatandaşlar ise etkinlik için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.