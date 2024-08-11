ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Şampiyonası” yarışları Eskişehir’de gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kano Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve 9-11 Ağustos tarihleri arasında 3 gün sürecek şampiyona 1000 m eleme yarışları ile başladı.

Sarısungur Göleti’nde yapılan yarışlara Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Bursa, Sakarya, İstanbul, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Rize, Muğla, Sinop ve Ordu gibi Türkiye’nin dört bir yanından 36 kulüpten 361 sporcu katılıyor.

Şampiyonada bugün 200 m final yarışları yapıldı. Finaller sonrası düzenlenecek kupa töreniyle şampiyona tamamlanacak.