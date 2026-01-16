Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü altyapı yatırımlarıyla doğru planlama, etkin işletmecilik ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışını sahaya yansıtmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin 12 ilçesinde eş zamanlı olarak altyapı yatırımlarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesinde kapsamlı bir altyapı çalışmasını daha hayata geçiriyor. İlçe genelinde toplam 24.085 metre kanalizasyon, 16.007 metre içme suyu ve 275 metre yağmur suyu hattı imalatı planlanırken çalışmalar belirlenen program doğrultusunda etaplar halinde devam ediyor.

Kandıra ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Çamkonak Mahallesi'nde 17.755 metre kanalizasyon ve 3.204 metre içme suyu hattı imalatı planlandı. Kanalizasyon hattının 5.370 metresi tamamlanırken, kalan metrajlar için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kaymaz Araman Mahallesi'nde ise 95 metre kanalizasyon, 275 metre yağmur suyu ve 1.613 metre içme suyu hattı planlanırken mahallede 880 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı tamamlandı. Selimköy Mahallesi'nde ise 1.034 metre içme suyu isale hattı ile 782 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlanırken bölgede abone bağlantı hatlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

MAHALLE MAHALLE ALTYAPI YATIRIMI

Goncaaydın Mahallesi'nde 830 metre kanalizasyon ve 1.412 metre içme suyu hattı, Kabaağaç Mahallesi'nde 1.175 metre kanalizasyon ve 2.095 metre içme suyu hattı, Ömerli Mahallesi'nde 1.950 metre kanalizasyon ve 2.319 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Hediyeli Mahallesi'nde 1.666 metre içme suyu, Terziler Mahallesi'nde 1.550 metre kanalizasyon ve Çalköy Mahallesi'nde 2.664 metre içme suyu hattı çalışmaları plan dâhilinde sürdürülüyor. Ayrıca ilçe genelinde toplam 6 adet foseptik yapımı gerçekleştirilecek.

İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesinde devam eden altyapı yatırımlarıyla mevcut altyapıyı yenilerken bölgenin gelecekteki nüfus artışı ve su ihtiyacını da güvence altına almayı hedefliyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürütülen çalışmalar tamamlandığında, Kandıra'nın altyapısı daha sağlıklı, çevreci ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşacak.