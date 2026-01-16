Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Güvenlik Köyü'nde görev yapan iki kadın öğretmen, karne öncesi öğrencileri için unutulmaz bir kış etkinliği düzenledi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Okul öncesi öğretmeni Fatma Yaman, üç yıldır görev yaptığı köy okulunda öğrencileriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Müdür yetkili öğretmen Işıl Erbaşlı ise bir yıldır görev yaptığı okulda bu anlamlı etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Kar yağışını fırsata çeviren öğretmenler, öğrencileriyle birlikte kızaklar ve poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kahkahaların eksik olmadığı etkinlikte, çocuklar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de karne öncesi moral depoladı.

Okulun sıcak ve samimi atmosferinin oluşmasında öğretmen emeği de dikkat çekiyor. Okulun duvarlarının, Fatma Yaman ile birlikte daha önce bu okulda görev yapan öğretmen Sinan Yediyurt tarafından boyandığı ifade edildi. Bu çalışma, köy okuluna verilen emeğin ve mesleki dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıktı.

Öğretmenler, köy okulunda imkânların sınırlı olmasına rağmen öğrencilerin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Sizlerin de bu güzel anları görmesi bizi mutlu eder' mesajını paylaştı. Karne öncesi gerçekleştirilen bu etkinlik, küçük bir köy okulunda büyük mutlulukların nasıl yeşerdiğini bir kez daha gösterdi.