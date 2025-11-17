Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), KRDAE'nin Marmara bölgesinde yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi pilot uygulaması, 2 Ekim 2025'teki Mw 5.0 depreminde ilk uyarıyı 8.4 saniyede üretmeyi başardı. Sistem, Türkiye çapında yaygınlaştırılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Marmara Bölgesi'nde geliştirdiği Deprem Erken Uyarı Sisteminde yeni bir aşamaya ulaştı. Modernize edilen istasyon ağı ve özel yazılımlar, 2 Ekim 2025'te Marmara Denizi'nde meydana gelen Mw 5.0 büyüklüğündeki depremde 8.4 saniyede ilk uyarıyı üreterek sistemin gerçek zamanlı çalıştığını gösterdi.

MARMARA'DA HIZLANDIRILMIŞ VERİ ALTYAPISI

Pilot bölge olarak seçilen Marmara'da istasyonların veri iletim sistemi yenilendi. Kandilli'ye ulaşan sinyallerin gecikmesi 0.2 saniyeye kadar düşürüldü. Sismik veriler gerçek zamanlı olarak özel yazılımlara aktarılırken, sistem depremin konumu ve tahmini büyüklüğünü anında analiz ediyor.

2 Ekim'deki deprem, erken uyarı yazılımlarının ilk büyük sınavı oldu. Sismik dalgaların istasyonlara ulaşması yaklaşık 5 saniye sürerken, sistem toplam 8.4 saniyede ilk uyarı sinyalini üreterek hedeflenen performansı yakaladı.

İOS TABANLI MOBİL UYGULAMADA TESTLER SÜRÜYOR

KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kamuya ulaştırılması için bir yazılım firmasıyla iş birliği yaparak iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi.

Yaklaşık 2 bin 500 cihaz, test grubunda sistemin gerçek depremlere verdiği tepkileri izliyor. Android uygulamasının da geliştirilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

KRDAE, sistemin ülke çapında kullanılabilmesi için yeni bir geliştirme planı hazırladı.

Buna göre, Türkiye genelinde düşük gecikmeli yeni istasyonlar kurulacak, Android mobil uygulaması yayınlanacak, uyarı sinyallerinin aynı anda milyonlarca kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak güçlü bir yazılım altyapısı oluşturulacak.

Çalışmalar tamamlandığında, Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.