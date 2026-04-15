16 Nisan 2026 – Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, dün gerçekleşen kan dondurucu bir saldırıyla sarsıldı. Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu eğitim camiası ve tüm Türkiye derin bir yasa boğuldu. Saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi hayatını kaybederken 6'sı ağır 13 kişi de yaralı.

Olayın Gelişimi

Saldırı, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde, sabahçı öğrencilerin okuldan çıkış yapmaya hazırlandığı sırada meydana geldi. Okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait olduğu belirlenen çok sayıda silah ve mühimmatla okula girdi.

Saldırı Detayı: İki farklı sınıfa giren saldırgan, yanındaki 5 silah ve 7 şarjörle rastgele ateş açtı.

Can Kaybı: Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Yaralılar: 13 kişi yaralanırken, bunlardan 6’sının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Saldırganın Sonu: Olay yerinde yaşanan kargaşa sırasında saldırganın kendisini vurduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturmada Çarpıcı Bulgular

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, saldırının önceden planlandığına dair önemli kanıtlara ulaşıldı:

Eylem Planı: Saldırganın bilgisayarında yapılan incelemede, 11 Nisan 2026 tarihli bir eylem planı bulundu.

Dijital İzler: Emniyet birimleri, saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de benzer bir katliam yapan Elliot Rodger’a atıfta bulunan bir görsel tespit etti.

Silahların Kaynağı: Saldırıda kullanılan silahların ruhsat sahibi olan baba Uğur Mersinli (eski bir polis başmüfettişi), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Resmi Makamlardan Açıklamalar

Eğitime Ara: İçişleri Bakanlığı ve Valilik kararıyla Kahramanmaraş genelinde eğitime 2 gün ara verildi .

Yayın Yasağı: Adalet Bakanlığı, soruşturmanın selameti ve ailelerin mağduriyet yaşamaması adına olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

Güvenlik Zirvesi: İçişleri Bakanlığı, okul güvenliği protokollerini yeniden gözden geçirmek üzere acil bir toplantı düzenleme kararı aldı.

Okulda Rehabilite Süreci

Saldırıdan kurtulan öğrenciler ve hayatını kaybedenlerin aileleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir psikososyal destek ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Uzmanlar, saldırganın "içine kapanık" bir profil çizdiğini ancak daha önce ciddi bir şiddet eğilimi sergilemediğini belirtiyor.