Ücretsiz hazırlık kursları, tercih danışmanlığı, gençlik merkezleri ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunan birçok uygulamayla üniversite adaylarının yanında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere hafta sonu boyunca Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı imkanı sağlıyor. 16 gençlik merkezinde gerçekleştirilen sınavlara, yaklaşık 2000 üniversite adayı katılıyor.

BURSA (İGFA) - TYT deneme sınavında uzman rehberler eşliğinde hem stresi yenme hem de düzeylerini ölçme fırsatı bulan gençler, Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sorularını çözdü.

Gerçek sınavın provasını yaşayan gençler, eksiklerini görme ve sınav kaygılarını yenme imkanı bulurken AYT deneme sınavında ise seçtikleri alanlarda (sayısal, sözel, eşit ağırlık) bilimsel bilgi ve analitik düşünme kapasitelerini test edecek.





Deneme sınavına katılan üniversite adayları, düzeylerini test etme imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Sınavlar sonucunda dereceye giren gençlere, tablet, bluetooth kulaklık, akıllı saat, bluetooth hoparlör ve powerbank gibi çeşitli hediyeler verilecek.