Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bir eğitim kurumunda meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen için Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulundu. Yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, olaydan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletti.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet savcıları ile mülkiye ve maarif müfettişlerinin süreci titizlikle yürüttüğünü, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlarının da Kahramanmaraş'a giderek yaralılarla ilgilendiğini ve süreci yerinde takip ettiğini aktardı.

Açıklamasında, yaşanan acı olayın siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Acının siyaseti olmaz' diyerek, vatandaşlara, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

