İZSU, İzmir'de 3 milyar liralık yatırımın temelini atıyor. Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri ayrıştırılıyor; Alsancak'ta taşkın sorununa köklü çözüm geliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında kentte tarihi bir altyapı dönüşümüne başlıyor. 3 milyar liralık yatırımların temel atma töreni, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.00'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Projeyle, Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da mevcut birleşik altyapı sistemi yenilenerek yağmur suyu ve atık su hatları tamamen ayrıştırılacak, kent genelinde taşkın, yol göçmesi ve kötü koku sorunları büyük ölçüde sona erecek. Konak ve Bayraklı'da toplam 2,4 km yağmur suyu ve 6,6 km atık su hattı yenilenecek; Alsancak Liman Bölgesi'nde ise 8,4 km yağmur suyu hattı, 8 km atık su hattı ve 3 terfi merkezi inşa edilecek.

Karabağlar ve Konak'ın çeşitli mahallelerinde yapılacak altyapı çalışmalarıyla birleşik sistem dönemi sona erdirilecek; toplamda yaklaşık 30 km atık su ve 29 km yağmur suyu hattı yenilenecek. Ayrıca İZSU'nun öz kaynaklarıyla Alsancak Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yürütülen 250 milyon liralık yatırım ile taşkın ve koku sorunları kökten çözülecek.

Projelerin 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Tamamlandığında İzmir, yağmur sularını ve atık suyu tamamen ayrıştıran, şiddetli yağışlara dayanıklı ve iklim krizine hazırlıklı bir kent modeline kavuşacak.