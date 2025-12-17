Birleşik Emekliler Sendikası Keşan Şubesi ile Emekliler Birleşme Dayanışma Derneği, emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına tepki göstererek ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -

Açıklamada, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığı vurgulanarak, mevcut durum 'sefalet ücreti' olarak nitelendirildi. 2002 yılında asgari ücretin yüzde 40-50 üzerinde olan emekli aylıklarının yıllar içinde ciddi şekilde eridiği, 2025 itibarıyla asgari ücretin dahi altına düştüğü ifade edilirken, en düşük emekli maaşının asgari ücretin neredeyse yarısı seviyesinde olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı'nın açıklamalarına da tepki gösterilen açıklamada, 2025 ve 2026 yıllarında emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir artış yapılmayacağı yönündeki mesajların umutları kırdığı kaydedildi. Maaş artışlarının tek başına yeterli olmadığına dikkat çekilerek, yüksek enflasyonla etkin mücadele edilmesi ve alım gücünün artırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı savunularak, bu verilerin emeklilerin mağduriyetini artırdığı ifade edildi. Emeklilerin büyük bölümünün çocuklarından destek alarak yaşamaya çalıştığı belirtilirken, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiği vurgulandı. Ayrıca aylık bağlanma oranlarının 2000 yılı öncesi seviyelere çekilmesi ve intibak yasasının bir an önce çıkarılması çağrısında bulunuldu.