Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Konak Güllerinin Kağıttaki İzleri' adlı yetişkin workshop etkinliği, Selim Sırrı Paşa Konağı'nda sanatseverleri ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Konak Güllerinin Kâğıttaki İzleri' isimli atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, uygulamalı anlatımlarla zenginleşirken katılımcılar kendi özgün eserlerini üretme fırsatı buldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Selim Sırrı Paşa Konağı, Kocaeli'nin tarihi ve kültürel mirasının en özel yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Osmanlı döneminin zarif mimari çizgilerini taşıyan konak, ahşap işçiliği, geniş odaları, ince detaylara sahip tavan süslemeleri ve huzur veren bahçesiyle ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaşatıyor.

Restore edilerek kültür-sanat yaşamına kazandırılan konak, bugün hem etkinliklere ev sahipliği yapıyor hem de tarih meraklılarını ağırlıyor.

ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR DURAĞI

Pazartesi günleri hariç haftanın tüm günleri ziyarete açık olan Selim Sırrı Paşa Konağı, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin keyifle gezebileceği önemli bir kültür durağı olmayı sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca benzer sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları kültür ve sanatla buluşmaya davet etti.