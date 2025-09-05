Bursa'da Mudanya Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği kitap fuarı, Mudanya’nın kalbi Mütareke Meydanı’nda gazeteci, akademisyen ve yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin bu yıl 7'ncisi düzenlediği Kitap Fuarı'nın ikinci gününde, kadın hikayelerini anlattığı kitap ve belgeselleriyle yurt içi ve yurt dışında geniş kitlelere ulaşan yazar ve yönetmen Tuluhan Tekelioğlu, Mudanyalılarla buluştu. Tekelioğlu, kendi imzasını taşıyan; Adıyaman, Hatay, Kars, İstanbul, İzmir ve Mersin’den hayallerinin peşinden giderek sadece kendisini değil çevresini de değiştirmiş dokuz kadının hikayesinin anlatıldığı belgeseli “Yapabilirsin” ile azmin cesaretle buluştuğunda neler başarılabildiğini gözler önüne serdi.

Edebiyat ve sanatı, ilham veren insanların başarı hikayeleriyle buluşturan Tekelioğlu, belgesel gösteriminin ardından “Cesaret ve Hayal” söyleşisinde, kadınların iş ve sosyal hayatta belirlediği hedeflere ulaşmasında ortaya konulan güçlü iradenin önemini anlattı.

“UMUDU ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM”

Kadınların içindeki gücü hissettiğinde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Tekelioğlu, “Bu uyanışta da rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu topraklar üzerinde hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz. Ancak kenetlenerek özgürlük ve mutluluğa erişebiliriz. Cumhuriyetin en büyük kazanımı laikliktir. Laikliğin bekçilerinin de kadınlar olduğuna inanıyorum. Biz kadınlar daha cesuruz. Hep birlikte çok güzel, çok umutlu, iyi bir Türkiye’yi kuracağımıza inanıyorum. Çünkü bu umuda çok ihtiyacımız var” diye konuştu.Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Tekelioğlu, “O kadar acı ki, her yanımız öldürülen kadınların anılarıyla dolu. Gerçekten yapabileceğimiz tek şey kaldı.Umudu elden bırakmamak lazım. Birlikteliğe, kardeşliğe ve adalete sarılmak lazım. Cumhuriyetin kurucu ilkelerine sarılmak lazım. Kuşun iki kanadı var. Biri kadın, biri erkek ve biz ancak bu iki kanadı açarak uçabileceğiz” dedi.

“MUDANYA’DA ATATÜRK VE CUMHURİYET RUHU VAR”

Söyleşi sonunda Tekelioğlu’na teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, her şeyin dayanışmanın ürünü olduğunu ifade etti. Mudanya’da Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün ruhu olduğunu vurgulayan Dalgıç, “Sarı saçlı, mavi gözlü dev bize dayanışmayı, birlikte nelerin başarılabileceğini bundan 100 yıl önce gösterdi. Hiçbir şey kolay başarılmamıştır. Çok önemli, değerli kültürümüz ve geçmişimiz var. Bunun farkına varmamız ve buna sarılmamız gerekiyor” dedi.