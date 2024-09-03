Osmangazi Belediyesi, kadınlar için zumba dersleri düzenliyor. 9 Eylül Pazartesi günü Demirtaş Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde başlayacak olan zumba dersleri için kayıtlar devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmak, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak sosyal bir ortamda vakit geçirmek ve bedenini güçlendirmek isteyen kadınları zumba derslerine davet ediyor. Demirtaş Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan zumba dersleri için kayıtlar devam ediyor. Zumba dersleri, Pazartesi-Çarşamba ve Salı-Perşembe günleri olmak üzere iki gurup olarak gerçekleştirilecek.

Zumda derslerine kayıt yaptırmak isteyenler, 262 25 76 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirler.