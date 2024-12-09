Edirne Milletvekili Ediz Ün, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili mevcut düzenlemedeki eşitsizliklerin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması amacıyla TBMM’ye kanun teklifi verdi.ANKARA (İGFA) - Emeklilik için “43 yaş başlangıç, 51 bitiş” diye adlandırılan kanun teklifi CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün tarafından TBMM’ye verildi.

Milletvekili Ün, yaptığı açıklamada, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişlilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve kademeli geçiş sisteminin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Meclise sunulan teklif, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan çalışanların emeklilik koşullarını kademeli bir geçiş sistemiyle düzenlemeyi hedeflerken, teklifin prim gün sayısı ve yaş şartlarını çalışanların işe başlama tarihlerine göre belirli aralıklarla düzenleyerek eşitlik ve adalet sağlamayı amaçlandı.

Kanun teklifiyle, sigorta başlangıcı tarihine göre belirlenen yaş ve prim günü şartları şu şekilde düzenlendi:

1999 yılı: Kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim günü.

2003 yılı: Kadınlar için 44 yaş ve 6550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6550 prim günü.

2008 yılı: Kadınlar için 49 yaş ve 6925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6925 prim günü.

Bu sistemle, yıllar geçtikçe yaş ve prim günü şartlarının kademeli olarak artırılması öngörülüyor. Böylece, mağduriyet yaşayan milyonlarca vatandaş için daha adil bir emeklilik süreci sağlanması hedefleniyor.

Edirne Milletvekili Ün, mevcut düzenlemenin aynı yaş grubundaki çalışanlar arasında ciddi eşitsizliklere yol açtığını belirtti. Ün, bir günle düzenleme kapsamına giremeyen çalışanların 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ve bunun toplumsal vicdanda derin yaralar açtığını ifade etti.

Ediz Ün, “Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine uygun hareket etmek devletin temel görevidir. Bu teklif hem çalışma barışını güçlendirecek hem de vatandaşlarımız arasında adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır,” dedi. Ün, bu düzenlemenin hem çalışanların mağduriyetini gidereceğini hem de emeklilik sisteminde sürdürülebilir bir model sunacağını vurgulayarak, kamuoyundan ve meclisteki tüm partilerden destek beklediğini ifade etti.