Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kara Havacılık Okul Komutanı Pilot Tuğgeneral İsa Baydili'nin de aralarında olduğu 6 askeri personel şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Isparta’da Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Okulu'na ait olduğu belirlenen askeri helikopterin Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. 1'i ağır 5 askeri personelin şehit olduğunu duyuran Bakanlık, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen altıncı askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1866053273418862816

Helikopter kazasında şehit olanlar arasında Kara Havacılık Okul Komutanı Pilot Tuğgeneral İsa Baydili'nin de olduğu belirtildi.

Hatırlanacağı gibi, 2018 yılında Ankara'dan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine taşınmış Kara Havacılık Okul Komutanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetlerine pilot yetiştiriliyordu.