25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen konferansta, sosyal ve coğrafi koşulların kadın cinayetlerine etkisi kapsamlı şekilde ele alındı.

MARDİN (İGFA) - KADEM Mardin İl Temsilciliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde 'Sosyal ve Coğrafi Koşulların Kadın Cinayetlerindeki Etkileri' konulu bir konferans düzenledi. Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin küresel boyutu ve toplumsal etkileri ele alınırken, Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl dünya genelinde 50 binden fazla kadının şiddet sonucu yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Programda konuşan Milletvekili Fatma Öncü, şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, tüm toplumu ilgilendiren çok yönlü bir mesele olduğunu vurguladı. Öncü, 'Kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplumun her kesiminin ortak sorumluluğudur. Bir çığlığa kulak vermek, 'yalnız değilsin' demek, KADES'i bilmek ve öğretmek hepimizin görevi.' dedi.

KADEM Mardin İl Temsilcisi Av. Muazzez Çeçen, kadın cinayetlerinin sosyal yapı, kültürel kalıplar ve coğrafi koşullardan etkilenen çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekerek, 'Her gün dünya genelinde yüzlerce kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakamlar birer istatistik değil; bir hayat, bir evlat, bir anne: Mücadele farkındalıkla başlar.' ifadelerini kullandı. KADEM'in Mardin'de yürüttüğü hukuki, psikososyal ve eğitsel destek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

KADIN CİNAYETLERİNDE BÖLGESEL DİNAMİKLER TARTIŞILDI

Konferansta Mardin'in sosyokültürel yapısı, ekonomik koşullar, kırsal-kentsel farklar, geleneksel yapılar ve destek mekanizmalarına erişim gibi başlıklar bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Kadın cinayetlerinin oluşumunda bölgesel faktörlerin rolü uzmanlar tarafından detaylı şekilde ele alındı.

Programa AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Dr. Muhammed Adak, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, kamu kurumları, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

Program, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

KADEM'in 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' çağrısı, salondaki tüm katılımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendi.