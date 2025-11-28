Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Bir Şehir İki Çınar' sempozyumu, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ iş birliğiyle düzenlenen 'Bir Şehir İki Çınar' sempozyumunun ilk oturumu, vefa duygusuna ışık tuttu. Programda Sakaryalı olan Türk Yazar ve Şair Faik Baysal'ın eserleri ve şehre kattığı kültürel mirası ele alındı.

SAKARYA'YA İZ BIRAKTI

Sempozyumun birinci oturumunda, Faik Baysal'ın edebiyata bıraktığı güçlü izler, Sakarya'ya iz bırakan katkıları ve eserleri çeşitli yönleriyle ele alındı.

YOĞUN KATILIM

Akademisyenlerin, edebiyatçıların ve öğrencilerin yer aldığı programa, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, SAÜ Türk Dili Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Yılmaz, SAÜ Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Demirel, Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Bengisu Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Faik Baysal'ın oğlu Emre Baysal, Şair ve Yazar Ercan Yılmaz katıldı.

'KÜLTÜRÜMÜZE KÖK SALMIŞ BÜYÜK İSİMLERDİR'

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, 'Faik Baysal, Sakarya'nın sokaklarını, insanlarını, ruhunu kendine has mizahı ve güçlü gözlem gücüyle edebiyata taşıyan usta bir kalem. Necati Mert ise şehrimizin sesini, dilini, çilesini ve umudunu her satırında yeniden kuran, Sakarya'ya adanmış bir ömür. Bu iki çınar, sadece kitap sayfalarına değil; bu şehrin belleğine, toplumun ortak duygusuna, kültürümüze kök salmış büyük isimlerdir' şeklinde konuştu.

'BABAM GÖRSEYDİ DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLURDU'

Programda konuşan Faik Baysal'ın oğlu Emre Baysal, 'Bu sempozyumu babam görseydi, herhalde dünyanın en mutlu insanı olurdu. Çünkü onun hep istediği şey, bir sanatçının yaşarken kendisine verilen değeri ve sevgiyi görmesiydi. Ne yazık ki, babam bunları göremedi fakat ben oğlu olarak bu değeri görebiliyor ve hissedebiliyorum, bu yüzden de çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'FAİK BAYSAL'I ANLAMAK BÜYÜK EMEK GEREKTİRİYOR'

Sempozyumun dikkat çeken konuşmacılarından Prof. Dr. Engin Yılmaz, Faik Baysal'ı anlamanın çaba gerektirdiğini söyleyerek, 'Onu anlamak için onun okuduğu kitapları okumak ve edebiyata verdiği emeği kavramak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BU İLKEYE BAĞLI KALDI'

Sempozyuma İrlanda'dan çevrim içi katılan SAÜ Türk dili Bölümü Öğretim Görevlisi Serhat Demirel, Baysal'ın zarafetini hatırlatarak, 'Kendisini tanıma şerefine mazhar oldum. Tam bir İstanbul beyefendisi olması ve kibarlığını tekrar hatırlatmak isterim. Şairliğiyle ilgili aklımda kalan ve onun politikasını anlamak adına bir ortamda 'biz basit aşk şiirleri yazmıyoruz' demişti. Faik Baysal'ın eserlerine baktığımızda ömrünün sonuna kadar bu ilkeye bağlı kaldığını görüyoruz' diye konuştu.

Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi başkanı Alpay Şirin, akademisyenlere katılım sertifikalarını takdim etti.