Müziğin ritmini yıl boyunca yüksek tutan Jolly Joker, 2026'ya girerken de hız kesmiyor. Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarını sahnesinde ağırlayan marka, 12 şehirdeki 22 mekanıyla yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, Ankara, Bursa, Afyon, Mersin, Kocaeli ve Gaziantep'teki Jolly Joker sahnelerinde yeni yılı karşılayacak özel programlar açıklandı.

2026'ya sayılı günler kala, yılbaşı eğlenceleri şimdiden gündemin en heyecanlı başlıklarından biri olurken, Jolly Joker güçlü sahne prodüksiyonları, özel konsept geceleri ve sevilen şov isimleriyle konuklarına 31 Aralık 2025'e unutulmaz bir veda yaşatmayı hedefliyor.

Yeni yıl coşkusunu zirveye taşımak isteyen müzikseverler için hazırlanan program; 90'lar - 2000'ler Türkçe pop partilerinden tribute konserlere, DJ performanslarından canlı sahne şovlarına uzanan geniş bir yelpazede sunuluyor.

İşte Jolly Joker yılbaşı programından öne çıkanlar:

• JJ Arena: Ceylan Ertem - Sezen Aksu Tribute

• JJ Atakent Tema: WALKMAN 90'lar Türkçe Pop Gecesi

• JJ Vadistanbul: Hayrettin ile Kaos Show

• JJ Kıyı İstanbul: 90'lar Türkçe Pop Yılbaşı Partisi

• JJ Kartal İSTMarina: Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi

• JJ Kocaeli: DJ Faruk Koç & DJ Göktuğ Gönce

• JJ Ankara: Kalben

• JJ Bursa: DJ Samet Kurtuluş

• JJ Afyon: Partner Orkestrası

• JJ Mersin: Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi

• JJ Gaziantep: Equry 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti

Jolly Joker, yılbaşı akşamını 'harika performanslar ve eşsiz atmosfer' vaadiyle karşılamaya hazırlanırken, bilet satışlarının da kısa sürede hızlanması bekleniyor.