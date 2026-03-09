İran’da önemli bir gelişme yaşandı. Resmî açıklamalara göre Mücteba Hamaney, ülkenin yeni dini lideri (Supreme Leader) olarak seçildi. Bu karar, İran’da dini lideri belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi tarafından alındı.

Yeni lider kim?

Adı: Mücteba Hamaney

Doğum: 1969

Babası: İran’ın önceki lideri Ali Hamaney

İran’daki güçlü askeri yapı olan İran Devrim Muhafızları Ordusu ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Neden tarihi bir karar?

Bu karar İran siyasetinde çok önemli bir kırılma olarak görülüyor çünkü:

1979’daki İran İslam Devrimi'nden sonra ilk kez liderlik baba-oğul arasında geçti.

İran rejimi monarşiye karşı kurulmuştu; bu nedenle bazı çevreler bu durumu “fiili hanedanlaşma” olarak tartışıyor.

Bölgesel etkiler

Yeni liderin seçilmesi şu alanlarda etkili olabilir:

İran–İsrail gerilimi

Ortadoğu’daki İran destekli gruplar (Lübnan, Irak, Suriye)

Petrol fiyatları ve enerji güvenliği

ABD-İran ilişkileri

Bazı uzmanlara göre Mücteba Hamaney’in seçilmesi, İran’da sert çizginin devam edeceği anlamına gelebilir.