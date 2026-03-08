KOCAELİ (İGFA) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile birlikte İzmit Belediye Meydanı'nda 12.00 ile 16.00 saatleri arasında 'Bi' Dünya Kadın' Canlı Heykel performans sergisi düzenledi.

Bilimde, sanatta, kültürde toplumsal cinsiyet kalıplarını aşarak önemli işler başaran 20 güçlü kadın karakter canlı heykel olarak sergilendi.

Etkinliğe katılan öğrencilere İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu tarafından sertifika takdim edildi.

ÜLKEMİZDE ÖNCÜ OLMUŞ KADINLAR

Geçtiğimiz senelerde de gerçekleştirilen etkinliğin amacı dünyada ve ülkemizde çeşitli konularda öncü olmuş kadınları kamuoyuna tanıtmak. Bu kadınlar, Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından İzmit Belediyesi önünde belli bir süre hareketsiz durmalarıyla canlı heykel şeklinde sergilendi.

Canlı performansta Zübeyde Hanım'dan, Nene Hatu'na, Leyla Atakan'dan Kara Fatma'ya Türk ve Dünya tarihine damgasını vurmuş birçok kadın kahraman yer aldı.