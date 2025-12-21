2025 yılının son İstanbul konseri Gülben Ergen'e yine büyük ilgi! Güçlü sahne performansıyla her konseri gündem olan Gülben Ergen, dün gece Nossa Costa'da sahne aldı. Biletler saatler öncesinden sold-out oldu, mekan tıklım tıklım doldu.

İSTANBUL (İGFA) -Sahnede hem enerjisi hem şıklığıyla alkış alan Gülben Ergen, gece için Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostüm tercih etti.

Tarzı ve duruşu sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Muhteşem yıl finalinin ardından gözler şimdi yılbaşı gecesine çevrildi! Gülben Ergen, 31 Aralık'ta İzmir'de Şerefe'de sahne alacak.

Yeni yıl sahnesinde nasıl bir kostüm giyeceği ise merak konusu:

Moda kulislerinde birbirinden iddialı tasarımlar konuşulurken, hayranlar Gülben Ergen'in 'yılbaşı sürprizi' için geri sayıma geçti.