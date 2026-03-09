Yeni Mega Star Blok3'ten İstanbul'da dev gece... 'La Catedral' geliyor

İSTANBUL (İGFA) -Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran yeni Mega Star Blok3, şimdi de kariyerinin en iddialı sahne şovlarından biriyle gündeme gelmeye hazırlanıyor.

Blok3, 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 'La Catedral' adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Müzik dünyasında şimdiden büyük merak uyandıran bu dev organizasyon, yalnızca bir konser değil adeta görsel bir şölene dönüşecek.

Blok3'e sahnede 120 kişilik dev senfoni orkestrası, dans ekipleri ve özel koreografiler eşlik edecek. Işık, sahne ve prodüksiyonuyla uzun süre konuşulacak bu dev etkinlikte müzik, gösteri ve sahne performansı tek bir çatı altında buluşacak.

Şimdiden müzik dünyasında büyük yankı uyandıran 'La Catedral', konser sahnesinde stadyum ölçeğinde gerçekleştirilen en iddialı projelerden biri olmaya aday.

Blok3'ün 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek 'La Catedral' Kral Pop Radyo Medya sponsorluğundaki konserinin biletleri (bugün 9 Mart 2026 Pazartesi günü) saat 14:00'de bubilet ve passo 'da satışta.