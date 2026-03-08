SAKARYA (İGFA) - SASKİ, suyun geri dönüşümüne ve doğanın korunmasına verdiği değerle yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Ferizli Değirmencik Mahallesi için hazırlanan 5 bin 550 metrelik güçlü altyapı projesi sayesinde atık sular güvenle arıtma merkezlerine ulaştırılacak.

10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ihalenin ardından hızla başlayacak saha çalışmalarıyla, bölge sakinlerine uzun yıllar hizmet verecek güçlü ve dayanıklı bir atık su hattı kazandırılacak.

5 BİN 500 METRELİK GÜÇLÜ AĞ İNŞA EDİLECEK

Bölgenin zemin yapısı ve kullanım yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanan projede, ana taşıyıcı sistemde çevresel etkilere karşı dayanıklı 4 bin 275 metrelik beton hat inşa edilecek. Esneklik gerektiren bağlantı noktalarında ise bin 275 metrelik polietilen hat kullanılacak.

Toplam 5 bin 550 metrelik güçlü altyapı hattına ek olarak 104 adet muayene bacası, parsel bacaları ve paket terfi merkezi inşa edilecek.