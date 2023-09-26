İstanbul Valiliği’nin Marmara’da fırtına uyarısına atıfta bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Rüştü Uçan, vatandaşları fırtınada uçması muhtemel cisimlere karşı uyardı…

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (İSG) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, fırtına anında alınacak tedbirler konusunda bilgi vererek, vatandaşları fırtınada uçacak cisimlerden uzakta yürümeleri konusunda uyardı.

Çatı altı, minare veya ağaç altlarından uzakta yürünmeli!

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, fırtına anında alınacak tedbirler konusunda şu bilgileri verdi:

“Fırtına anında alınacak tedbirler;

Kapalı alanlarda bulunmalıdır. Mutlaka dışarı çıkmamız gerekiyorsa, fırtına ile uçacak cisimlerden uzakta yürümek faydalı olacaktır. Çatı altı, minare veya ağaç altlarından uzakta kontrollü yürünmeli. Ana caddeler tercih edilmelidir. Fırtınadan bir hasar oluşmuşsa, fırtınanın kesinlikle bitmesini beklemek gerekir. Gereken tamir bundan sonra yapılmalıdır. Fırtına esnasında soba veya kaloriferlerin çalıştırılmaması olası zararları azaltacaktır.”

İnşaatlarda kule vinçler, inşaat dışındaki iskelelerde iş yapılmamalı

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, fırtına sırasında inşaatlarda alınacak önlemlere de işaret ederek, şunları dile getirdi:

“İnşaatlarda alınacak başlıca tedbirler;

Fırtına başlamadan önce inşaat işleri, bina dışarıda yapılan işlere ara verilmeli. İnşaatlarda kule vinçler, inşaat dışındaki iskelelerde iş yapılmamalı. Bina dışına yapılan sıva, cephe giydirme işlemleri vs. önceden ara verilmeli. Bunların iskeleleri fırtınadan etkilenmeyecek şekilde güçlendirilmeli. Fırtına sonrası yağmur olması ihtimaline karşı bodrum katlara yağmur suyu girmesini önleyici tedbirler alınmalı.”

Apartmanlarda oturanlar hangi tedbirleri almalı?

Apartmanlarda oturanların alacağı tedbirlere de işaret eden Dr. Uçan, şöyle sıraladı:

“1. Tüm kapı ve pencereler güçlendirilmeli.

2. Balkonlarımızdaki masa ve sandalyeleri dairemizin içine alınmalı. İçeri alamıyorsak fırtınadan etkilenmeyecek şekilde sabitlenmeli. Balkon ve bahçelerdeki saksılar mümkünse daire içine alınmalı. Bu mümkün olmadığı durumlarda saksılar fırtınadan uçmayacak şekilde yere sabitlenmeli.

3. Su giderlerini kontrol edilmeli.

4. Pencerelerde panjur/kapak varsa bunlar kapatılarak sabitlenmeli.

5. Fırtına olacağı zaman diliminde piknik alanları veya sahillerden uzak durulmalı. Özelikle piknik alanlarında mangal yakılmamalı. Bu havalarda başlayacak orman yangınlarının rüzgâr etkisiyle hızlıca artacağı göz önüne alınmalı.

6. Kış dönemine girdiğimiz bugünlerde, bina çatıları yetkililerce kontrol ettirilmeli. Çatıların sağlam şekilde montajlarının olup, olmadığı kontrol edilmeli. Sağlam olmayanlar, sağlam hale getirilmeli.

7. Mümkünse araçlar kapalı otoparklarda muhafaza edilmeli. Yıkılma ihtimali olan yaşlı ağaçları budanarak emniyetli hale getirilmeli.”

Fırtına sonrası hasarınız varsa…

Fırtınaya bağlı hasar sonrasında yapılması gerekenleri de sıralayan Uçan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fırtınadan dolayı kopan elektrik telleri, telefon telleri veya ne olduğu bilmediğiniz tellere dokunulmamalı. Su birikintisi içindeyse oradan uzaklaşılmalı. Elektrik teli ve kaçak varsa sudan dolayı dokunulmasa dahi elektrik çarpabilir. İstinat duvar çökmeleri ile karşılaşılabilinir. Bu şekildeki duvarlardan uzakta yürünmeli. Fırtınadan etkilenmiş bir hasar varsa, profesyonel yardım alınmalı.”