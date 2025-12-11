İki haftalık eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütüne finans sağladığı ve sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 92 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 22 ilde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda; terör örgütüne finansman sağlayan ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, 'Ülkemizin her bölgesinde huzur ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1998977149064102005