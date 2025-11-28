İZSU Genel Müdürlüğü'nün 45 milyar lira olarak belirlenen 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı genel kurulun onayına sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edilen bütçe kapsamında; İZSU'nun içme suyu, atık su ve iklim değişikliğine uyum projelerine hız verilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Genel Kurulu'nda kurumun 2026 yılında kentte yürüteceği faaliyetler için belirlenen 45 milyar liralık bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Zafer Yıldır iradesinde gerçekleşen İZSU Genel Kurulu yaklaşık 6 saat sürdü. İZSU Genel Müdürlüğü, 2026 yılında 45 milyar liralık bütçe ile kentin içme suyu güvenliğini artırmayı, atık su altyapısını güçlendirmeyi, iklim krizine karşı uyum çalışmalarını genişletmeyi ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedefliyor.

İNANÇ: İZSU, İZMİR'İN EN KRİTİK HİZMETİNİ YÜRÜTÜYOR

Bütçe üzerinde değerlendirme yapan CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, 'Körfez konusunda 1987'de yapılan bir düzenleme ile İzmir Körfezi'nin ve iç körfez suyunun yetki alanları büyük ölçüde İZSU'ya devredilmiştir. Bu nedenle İZSU bugün İzmir'in en kritik hizmetlerini yürütmektedir' dedi

İzmir'in ve hatta Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu saklamanın bir anlamı olmadığının altını çizen İnanç, 'Bir yandan dünyanın öbür ucundan petrol getiriyoruz, boru hatlarıyla doğal gaz taşıyoruz; Anadolu'nun ortasını yararak boru hatları döşüyoruz. Ama Anadolu'nun su kaynaklarını Anadolu'nun kurak bölgelerine taşımak için aynı kararlılığı göstermiyoruz. İşte sorun burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi idaresi bu konuda kararlı bir plan ortaya koymadan bu sorunlar çözülemez. Yıllar önce planlanırken navigasyon ve sirkülasyon kanalları yapılması öngörülmüş. Ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın planlamasındaki gecikmeler nedeniyle bu çalışmalar hayata geçirilememiş. Şimdi çıkıp 'Efendim şöyleydi, böyleydi:' demenin kimseye faydası yok. Biz şunu söylüyoruz: Körfez temizlenecekse, hep birlikte temizlenecek. Bu kent nefes alacaksa, hep birlikte çalışarak sağlayacağız' şeklinde konuştu.

'İZMİR MERKEZİ İDAREDEN HAK ETTİĞİ YATIRIM PAYINI ALAMAMAKTADIR'

Körfez'e yapılması planlanan sirkülasyon ve navigasyon kanalları konusunda uzun yıllardır belirsizlik olduğunu hatırlatan İnanç, 'Sorun çok büyük ve çok katmanlıdır.

Merkezi hükümetin İzmir'e ayırdığı toplam bütçe içindeki yatırım payı yaklaşık yüzde 18 düzeyinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesinde de yatırım payı yüzde 20 civarında. İzmir, nüfus yükü artan, ekonomik katkısı yüksek olmasına rağmen, merkezi idareden hak ettiği yatırım payını alamamaktadır' diye konuştu.