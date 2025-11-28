Bursa Gemlik Belediyesi, ekonomik ömrünü dolduran çöp konteynerlerini kendi imkânlarıyla yenileyerek bütçeye ciddi katkı sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni konteyner alımı yapmak yerine mevcut olanları bakım ve onarımdan geçirerek hem maliyetleri düşürüyor hem de kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.





Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan ile Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu yenileme çalışmalarını inceledi. Normalde en az 10 bin liraya mal olan konteynerler, belediyeye ek yük oluşturmadan tamamen yenilenerek yeniden hizmete sunuluyor. Şu ana kadar 40 konteyner elden geçirilip kullanıma kazandırılırken, yıl sonuna kadar bu uygulama sayesinde en az 1 milyon liralık tasarruf hedefleniyor.