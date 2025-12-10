İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Narlıdere'ye içme suyu sağlayan 800 mm çaplı ana iletim hattında meydana gelen arızayı giderdi. Ekipler gece boyunca çalışarak bugün saat 10.00'da sona ereceği duyurulan kesinti programını 5 saat erkene çekti. Güzelbahçe ile Narlıdere Limanreis Mahallesi'ne 05.00'den itibaren su verildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Narlıdere'ye içme suyu sağlayan Narlıdere Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında 800 mm çaplı ana iletim hattında meydana gelen arızayı gidermek için gece boyunca seferber oldu.

Güzelbahçe ilçesinin tamamı ile Narlıdere Limanreis Mahallesi'nde dün başlayan ve bugün saat 10.00'a kadar süreceği duyurulan su kesintisi programı beş saat öne çekildi. Ana iletim hattında arızalı olan borunun 6 metrelik kısmının değişti ve sabah 05.00'de su kesintisi sona erdi.

İZSU yetkilileri, arızanın kısa sürede çözüme kavuşturulması için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirterek, yurttaşların gösterdiği anlayış için teşekkür etti.