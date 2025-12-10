Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın yaşamını konu alan 'Vali Hanım' belgeseli, Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Milaslı izleyicilerle buluştu.

MUĞLA (İGFA) - Yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği 'Vali Hanım' Belgeseli, Lale Aytaman'ın 1991-1996 yılları arasında Muğla Valiliği görevinde bulunduğu dönemi ve bunun ötesinde; azmi, cesareti ve öncülüğüyle dolu yaşam öyküsünü konu alıyor.

Belgeselde Vali Aytaman, görev süresinde karşılaştığı zorlukları, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik döneminde hayata geçirdiği projeleri kendi anlatımıyla izleyiciye aktarıyor.

Belgeseli izleyen vatandaşlar ilk kadın Vali olan Lale Aytaman'ın yaşam hikayesini dinlerken zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı ve salonda duygu dolu anlar yaşandı. Sanatseverlerin dikkatle izlediği belgesel yoğun beğeni topladı. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen belgesel gösterimine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Sezgin, Ali Özgür, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve vatandaşlar katıldı.