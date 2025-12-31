Tarihçi ve araştırmacı yazarların katılımıyla İznik'te düzenlenen arama konferansında konuşan Dt. Fatma Kurtuluş, Noel Baba figürünün tarihsel kökenine ve İznik'in inanç tarihindeki merkezi rolüne dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - 31. Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri kapsamında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen programda, tarihçi ve araştırmacı yazarların katıldığı bir arama konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Dt. Fatma Kurtuluş, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikola'nın tarihsel kimliğine ve İznik'in dünya inanç tarihindeki önemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kurtuluş, Aziz Nikola'nın milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda yaşamış, çocuklara duyarlılığıyla tanınan bir Hristiyan piskopos olduğunu hatırlatarak, günümüzdeki popüler Noel Baba algısının tarihsel gerçeklikle örtüşmediğini ifade etti. Noel Baba'nın yaşadığı dönemin, İslamiyet'in henüz tebliğ edilmediği bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Kurtuluş, bu figürün temsil ettiği merhamet ve vicdan anlayışının günümüzde yeterince hatırlanmadığını vurguladı.

İznik'in Hristiyanlık tarihinde önemli kararların alındığı bir merkez olduğunu belirten Kurtuluş, 325 yılında Birinci İznik Konsili'nde inanç esaslarının belirlendiğini, 787'deki İkinci İznik Konsili ile ikon tartışmalarının sona erdiğini hatırlattı. İslam inancında ise Allah'ın birliği anlayışının esas olduğunu dile getiren Kurtuluş, inançlar arasındaki farkların tarihsel bağlamda doğru okunması gerektiğini söyledi.

İznik'in Türk-İslam tarihindeki yerine de değinen Kurtuluş, kentin 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu Selçuklularının hâkimiyetine girdiğini, 1331'de Orhan Gazi tarafından fethedilerek Osmanlı döneminde önemli bir ilim ve kültür merkezi haline geldiğini ifade etti. Osmanlı'nın ilk medresesinin İznik'te kurulmasının bu sürecin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda farklı kültür ve inançlara saygı vurgusu yapan Kurtuluş, İznik'in ibadet amacıyla değil, tarih ve inanç kökenlerini anlamak isteyen herkese açık bir şehir olduğunu dile getirdi.

'İznik'te 1700 yıl önce ve 1700 yıl sonra' başlığıyla düzenlenen arama konferansında; akademisyenler, tarihçiler, siyasetçiler ve yazarlar İznik'in tarihsel, kültürel ve inançsal mirasını farklı yönleriyle ele aldı.

Program, İznik'in çok katmanlı kimliğinin yeniden değerlendirilmesine katkı sunması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.