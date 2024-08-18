Kocaeli'de İzmit Belediyesinin ‘Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri’etkinliği, Yassıbağ Mahallesi’nde 7’den70’e herkesi eğlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüylesıcak yaz akşamları Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri ile çok daha keyifligeçiyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüortaklığında gerçekleştirilen Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri BuldukMahallesi’nin ardından Yassıbağ Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla devam etti.Çocuklar kurulan dev ekrana yansıtılan animasyon filmini adeta soluksuz birşekilde heyecanla ve eğlenerek izlediler.

Gerçekleştirilen Renkli Perde Çocuk Sinema Gecelerietkinliğine İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz ve İsmailAkdeniz, birim müdürleri ve Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özerkatıldı. Etkinliğe katılım gösteren Yassıbağ Muhtarı Ufuk Ataman da programdandolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.

Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri etkinliği ile köymeydanında bir araya gelen çocuklar, yapılan yüz boyama ekinkileri ile geceyirengarenk geçirdi. İzmit Belediyesinin özel olarak hazırladığı patlamış mısır,kek ve meyve suyu ikramı eşliğinde filmini izleyen Çocuklar ve aileleri ilekeyifli bir akşam geçirdi.