17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Bursa'da Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekibi MAK, kullandığı arama ve kurtarma malzemelerini halka tanıtırken, deprem konusunda da bilgilendirme yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden MAK, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Mütareke Meydanı’nda Mudanyalılar ile buluştu.

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılacaklar, enkaz alanı güvenliğinin sağlanması, arama kurtarma faaliyetleri ve haberleşme gibi konularda vatandaşları bilgilendiren MAK ekibi ayrıca ülkemizde yaşanan Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde aldıkları görev süresince yaşadıklarını ve izlenimlerini de vatandaşlara aktardı.