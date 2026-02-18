Asırlardır süregelen sahur geleneğinin simgesi olan Ramazan davulcuları bu yıl da İzmit'in mahalle aralarında huzur ve düzen içinde görev yapacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, mahalle muhtarlarının görüşleri ile belirlenen 48 davulcuya kimlik kartları teslim edildi. Böylece hem geleneğin yaşatılması hem de kamu düzeninin korunması adına resmi görevlendirme süreci tamamlanmış oldu.

GELENEK YAŞATILIRKEN HUZUR ÖN PLANDA

Ramazan boyunca görev yapacak davulcular, belediye tarafından verilen kimliklerini görünür şekilde taşıyacak. Kimliği bulunmayan kişilerin davul çalmasına ve bahşiş toplamasına izin verilmeyecek. Sahur vakti öncesinde, gece 03.30 itibarıyla başlayacak davul sesi; ölçülü ve mahalle sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde icra edilecek. Davulcular sabit bir noktada değil, mahalleleri dolaşarak görev yapacak. Ramazan süresince iki kez bahşiş toplanabilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca sahadaki denetimlerini sürdürecek. Kurallara aykırı davranan ve vatandaşların huzurunu bozan kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacak. Kurallara riayet etmeyen davulcuların ilerleyen yıllarda görev almasına izin verilmeyecek.