Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Habercilik' panelinin ardından, dijital medyanın geleceği ve gazetecilik mesleğinin dönüşümüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Toplantıya Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Altıparmak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, TİMBİR Erzurum Bölge Başkanı Gamze İspirli ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu ile Erzincan ve Erzurum'dan gelen gazeteciler katıldı.

Dijital medyanın mevcut durumu, gazetecilik mesleğinde yaşanan dönüşüm ve yeni medya alanında yapılması gereken yasal düzenlemelerin ele alındığı toplantıda katılımcılar, özellikle dijital ortamda hızla yayılan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, medya alanında etik değerlere dayalı yeni bir yapılanmanın gerekliliğini vurguladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, gazeteciliğin günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti. Türkez, 'Gazeteciliğe yeni bir meslek yasası kazandırılmalı. Dijital medyada yaşanan bilgi kirliliği hem mesleğin itibarını hem de toplumun güven duygusunu zedeliyor. Bu konuda yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına bizler de aktif şekilde katılıyoruz.' dedi.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Türkiye genelinde dijital medyanın etik dönüşümünü destekleyen projeler yürüttüklerini belirterek, yerel medyanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Basa, 'Yeni medya çağı büyük fırsatlar barındırıyor ancak bu süreçte doğruluk ve güvenilirlikten asla taviz verilmemelidir.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, iletişim fakültelerinin sadece akademik değil aynı zamanda toplumsal bir misyon üstlendiğini belirterek, 'Yeni medya döneminde bilgiye erişim hızlandı ancak doğrulama süreçleri zayıfladı. Bizim görevimiz, hem öğrencilerimizi hem de medya sektörünü bu dönüşüme etik ve bilinçli bir şekilde hazırlamaktır.' dedi.

Gamze İspirli, dijital medyanın geleceği konusunda toplumsal farkındalık ve mesleki duyarlılığın önemine dikkat çekti. İspirli, 'Dijital medya büyük bir güç. Bu gücü doğru kullanmak, etik sınırları korumak ve gelecek kuşaklara güvenilir bir medya bırakmak hepimizin sorumluluğu.' ifadelerini kullandı.

Toplantı, akademi ve medya temsilcilerinin ortak önerilerinin paylaşılması ve bölgesel medya iş birliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.