Kocaeli İzmit Belediyesi’nin Halk Et satış noktaları Kurban Bayramı nedeniyle 5-15 Haziran tarihleri arasında hizmete ara verecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu Halk Et satış noktaları, Kurban Bayramı dolayısıyla kısa bir süreliğine hizmete ara veriyor. Yenişehir Mahallesi’nde sabit olarak hizmet veren Halk Et Satış Noktası ile kentin çeşitli bölgelerinde belirli günlerde hizmet sunan Mobil Halk Et Aracı, 5-15 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak.

HİZMETE YENİDEN 16 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Bayram tatilinin ardından, her iki satış noktası da 16 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

İzmit Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara iyi bayramlar dilerken, Halk Et noktalarına gösterilen yoğun ilgi için de teşekkür etti.