Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını birebirde dinlemeye önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Buluşmaları programlarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğu Halk Buluşmalarına devam ediyor. Geleneksel hale gelen programda Fatma Başkan, makamında çok sayıda vatandaşı misafir ederek, onlarla samimi bir atmosferde bir araya geldi.

İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, istek ve önerilerini doğrudan Fatma Başkan’a iletme imkanı buldu. Programda hazır bulunan yönetici ve ilgili birim müdürleri de vatandaşların sorularını yanıtlayarak talepleri not etti.

“GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ VE GÜVEN BİZE GÜÇ VERİYOR”

Başkan Hürriyet, “Sizlerle birebir iletişim kurmaya büyük önem veriyoruz. Halk Buluşmaları bizim için sadece bir toplantı değil, samimi bir sohbet ortamı. Hizmetlerimizle ilgili sizlere bilgi vererek, talep ve önerilerinizi alıyoruz. Sizlerin taleplerini karşılamak adına imkan ve yetkilerimiz çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Her buluşmada gördüğümüz ilgi ve güven, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.