Kayseri Valiliği tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile büyük bir deprem tatbikatı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - İlgili kurum, kuruluş ve gerçek kişiler olmak üzere, Kayseri’de meydana gelebilecek olası bir deprem ihtimaline karşı en hızlı ve etkin müdahale-ön iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağına dair istatistiksel ve yöntemsel tecrübelere sahip olunması ve hayati durumlara yönelik çalışmaların yapılmasının amaçlandığı tatbikatta, Melikgazi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT) yerini aldı.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, 56 kişilik kadrosuyla arama-kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarına katılan MAKUT, şu anki tatbikatta 23 kişilik enkaz kaldırma çalışmalarında sahadaydı. Kahramanmaraş merkezli depremden önce eğitim alan ekip, kentsel arama-kurtarma, insani yardım eğitimleri gibi AFAD eğitim programlarına katılarak gereken eğitimleri tamamladı.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tatbikat çerçevesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde senaryo gereği yaşanan yıkımın ardından Melikgazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminde yaşanan felaketin depremin ne kadar gerçek ve zamansız olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tatbikatın önemli bir uygulama olduğunu belirterek şunları söyledi:

“ Melikgazi Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadığımız felaket, depremin ne kadar gerçek ve zamansız olduğunu gözler önüne serdi. Bu tatbikat olası bir afete karşı hazırlıklı olmamız, riskleri en aza indirgememiz açısından çok önemli. Melikgazi Belediyesi olarak deprem tatbikatının ilk anından itibaren sahadaydık. Hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Allah milletimizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun.”