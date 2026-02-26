İzmit Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattığı halk iftarlarına Plajyolu Kapalı Pazar Alanında devam etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı bölgelerde kurduğu iftar sofralarıyla dayanışmayı büyütüyor.

Bu kapsamda düzenlenen halk iftarının son adresi Plajyolu Kapalı Pazar Alanı oldu. Cumhuriyet ve Şirintepe Mahallesi sakinlerinin yoğun katılım sapladığı iftar programında, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Celal Hülür, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler, Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, İzmit Belediyesi meclis üyeleri yer aldı.

İftar programında konuşan Sibel Solakoğlu, 'Geleneksel hale getirdiğimizi mahalle iftarlarımızı bu sene de gerçekleştiriyoruz. Rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'da sofralarımızı vatandaşla paylaşıyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları kabul etsin. Önümüzdeki bayrama sağlıkla, huzurla erişmeyi nasip eylesin' dedi.

MUHTARLARINDAN RAMAZAN'IN MANEVİYATINA VURGU

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler, 'Ramazan ayı her şeyden önce bir muhasebe ayıdır. Yaptığınız iyiliklerin ve tuttuğunuz oruçların kabul olmasını, Bayram'a da sağlıklı bir şekilde ulaşmanızı diliyorum' ifadelerini kullandı. Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, 'Bu organizasyonu yapan İzmit Belediyesi Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Gelecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum' dedi.